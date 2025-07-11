アジア株香港株大幅高、上海株年初来高値米中進展に景気支援策期待GSが目標引き上げ 東京時間11:18現在 香港ハンセン指数 24395.66（+367.29+1.53%） 中国上海総合指数 3528.13（+18.44+0.53%） 台湾加権指数 22748.82（+55.57+0.24%） 韓国総合株価指数 3182.22（-1.01-0.03%） 豪ＡＳＸ２００指数 8570.00（-19.16-0.22%） アジア株はまちまち。米中協議進展期待の買いは続い