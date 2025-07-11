◇第107回全国高校野球選手権神奈川大会2回戦横浜―荏田（2025年7月11日保土ケ谷）横浜のスーパー1年生・小林鉄三郎投手が鮮烈な「夏デビュー」を飾った。初夏連覇を目指す夏の初戦。先発マウンドに上がると、先頭打者をいきなり3球三振に仕留めた。失策を挟んで3、4番打者も連続三振。完璧な立ち上がりを披露した。4回を投げて3安打無四球で無失点。直球は最速137キロで、毎回の7三振を奪うデビューに、スタンドか