7月10日 投稿 「鋼の錬金術師」1巻 【拡大画像へ】 「ポプテピピック」の作者大川ぶくぶ氏は7月10日、自身のXアカウントに「鋼の錬金術師」のイラストを投稿した。 投稿されたイラストは、「鋼の錬金術師」の主人公、エドとアルが描かれたもの。大川氏のタッチで、アルフォンス兄弟が表現されている。 pic.twitter.com/LxbJXqaAJF - 大川ぶくぶ/bkub (@bkub_comic) July 10, 2025