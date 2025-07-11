【第3話（1）】 7月11日 無料公開 【拡大画像へ】 芳文社は7月11日、同社のWebサイト「COMIC FUZ」にてマンガ「デスサイズぷるるん」第3話（1）「感情が漏れちゃう（前編）」を公開した。 本作は、芳文社の「まんがタイムきららフォワード」で連載していたコメディ。エロイキャラが描けないことに苦悩している漫画家志望のポン太と、露出過剰な死神プルシア・プルーイットが漫画