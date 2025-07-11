扇風機はもはや、「夏に屋内で使うもの」ではないようです。シャークニンジャは5月28日、同社初となるコードレス扇風機「Shark FlexBreeze」シリーズの新製品発表会を開催しました。会場となった、西海岸風ビーチハウススタジオのあちこちに「屋内外での様々な製品使用シーン」が再現され、それらを巡るユニークな形式です。「私ならこう使いたい」なんてイメージが膨らむとともに、購買意欲を掻き立てられた発表会の模様をレポー