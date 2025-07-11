7月11日 公開 【拡大画像へ】 マンガ「からかい上手の高木さん」、「マネマネにちにち」などを手掛ける漫画家・山本崇一朗氏のXにて7月11日、イラストが公開された。 公開されたイラストには「マネマネにちにち」に登場する野球部マネージャーの1人、一ノ瀬かりなが見下ろされて困り顔で照れている姿が描かれている。 ゲッサン発売日です！ よろしくおねがいします p