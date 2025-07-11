原泰久の漫画を原作にした映画『キングダム』のシリーズ第4作となる『キングダム 大将軍の帰還』（2024年）が、7月11日に日本テレビ系の『金曜ロードショー』で地上波初放送される。大沢たかおが演じる王騎が見せる堂々とした将軍ぶりと、巨大な矛を振るっての迫力のバトルが詰まった映画を観終わったとき、誰もが将軍の見る景色を自分でも見たいと立ち上がり、歩き出そうとするだろう。 参考：『キングダム