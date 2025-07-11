福岡地裁福岡市博多区で1月、疾病で自発呼吸ができず日常的に医療的ケアが必要な娘＝当時（7）＝の人工呼吸器を外し殺害したとして、殺人罪に問われた母親の福崎純子被告（45）は11日、福岡地裁（井野憲司裁判長）の裁判員裁判初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めた。15日に結審し、判決は18日に言い渡される。検察側は冒頭陳述で、訪問介護を利用しながら昼夜問わず自宅で介護をする中で、音楽療法に「そんなことし