１１日午前の債券市場で、先物中心限月９月限は反落した。前日のニューヨーク市場で長期債相場が下落（金利が上昇）した流れが波及した。 米国では週間の新規失業保険申請件数が前週比で減少し、米国景気の底堅さが意識されて債券売りを促した。米長期金利は４．３５％に上昇した。 日銀は１１日、定例の国債買い入れを４本通告した。対象は「残存期間１年超３年以下」と「同３年超５年以下」、「同５年超