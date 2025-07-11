デ・ウエスタン・セラピテクス研究所が５日続伸している。１０日の取引終了後、ライセンスアウト先の興和（名古屋市中区）が緑内障・高眼圧症治療剤「グラアルファ配合点眼液」のタイでの販売を開始したと発表しており、好材料視されている。 今回のタイにおける販売開始は、「グラアルファ配合点眼液」の海外初となる上市となる。なお、今後契約に基づくロイヤルティーを受領するが、２５年１２月期業績に与える影響