・セブン＆アイが反発、店舗資産売却寄与し３～５月期は最終利益２．３倍 ・ブックオフＧは大幅高、２６年５月期も増収増益へ ・ファストリが大幅安で７日続落、３～５月期最終減益をネガティブ視 ・イトヨーギョの上げ足加速、全国的な下水道インフラ整備で活躍期待高まる ・大有機は大幅高、１２～５月期好決算と中間配当増額を好感 ・アルバイトＴは大幅高、第１四半期営業益の高進捗率を好感 ・