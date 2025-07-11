三光合成＝急速人気化でストップ高。自動車向けを主力に樹脂成形部品を手掛けるが、高付加価値製品の受注拡大に注力する一方、生産の合理化努力などにより利益成長が顕著となっている。１０日取引終了後に発表した２５年５月期の決算は売上高が小幅減少したものの、営業利益は前の期比３７％増の５６億５６００万円と急拡大し過去最高を大幅に更新した。また、２６年５月期についても同利益は前期比８％増の６１億円とピー