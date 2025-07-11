木材は米国がカナダから輸入する主要品目の一つ/Matt Mills McKnight/Reuters（ＣＮＮ）米国のトランプ大統領は１０日夜、カナダからの輸入品に３５％の関税を課す意向を表明した。これは米国にとって最も重要な貿易相手国のひとつである北の隣国との貿易戦争が劇的に激化することを意味する。トランプ氏はソーシャルメディアに投稿した書簡の中で「２０２５年８月１日から、我々はカナダから米国に送られるカナダ製品に対し、すべ