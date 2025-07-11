HT100 III Starter set Lite ロカユニバーサルデザイン株式会社は、角型フィルターの初心者向けセットを発売した。フィルターホルダー別に2タイプを用意する。 「HT100 IIIフィルターホルダー」を採用した「HT100 III Starter set Lite」と、「HT100 IVフィルターホルダー」を採用した「HT100 IV Starter set Lite」を用意する。 2019年1月発売の従来セット「Starter