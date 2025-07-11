俳優の山田裕貴（34歳）が、7月11日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK）に出演。妻である女優・西野七瀬（31歳）が、山田のラジオについてどう思っているのかについて語った。映画「木の上の軍隊」「ベートーヴェン捏造」「爆弾」に出演している山田裕貴が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。ラジオ番組「オールナイトニッポン」の話題となり、山田は「基本ラジオは立ってやっています。8割方立っているので」「リスナ