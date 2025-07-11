BLACKPINK¤ÎLISA¡Ê¥ê¥µ¡Ë¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー´Ú¹ñ¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ºä¸ý·òÂÀÏº¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡Û3·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢¥ê¥µ¤Èºä¸ý·òÂÀÏº¤Î¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²è ¢£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë´°Á´ÂÎ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤­¤¿BLACKPINK¡ª¡×¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¥ê¥µ BLACKPINK¤Ï¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØBLACKPINK WORLD TOUR ¡Ù¤ò7·î5¡¢6Æü¤Î´Ú¹ñ¸ø±é¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¥ê¥µ¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë´°Á´ÂÎ¤ÇÌá