RIIZE全員が黒スーツで登場したサムスン電子の最新スマートウォッチのビジュアルが、「カッコ良すぎる」と話題を集めている。 【写真】美しいブラックスーツ姿のRIIZE ■あごに手をあててクールに佇む“ブラック”なRIIZE サムスン電子は新型スマートウォッチ「Galaxy Watch8 Classic」のモデルにRIIZEを起用。集合ショットではメンバーが左腕に時計を装着し、手をあごにあてたポー