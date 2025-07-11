今週は福島競馬場で（芝2000m）が行われる。夏競馬を彩る名物重賞に15頭が集結した。ここでは、過去10年からセブンマジシャンとシルトホルンにフォーカスしたデータを取り上げる。 ■セブンマジシャンに”激走馬多数”の好データ 前走3勝クラス2着から臨むセブンマジシャン。1年以上使われた3勝クラスをいまだ勝ち上がれておらず、いささか無謀にも思えるローテーションだ。重賞のメンバー