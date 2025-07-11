11日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数309、値下がり銘柄数231と、値上がりが優勢だった。 個別ではＷｉｌｌＳｍａｒｔ、グロースエクスパートナーズがストップ高。シリコンスタジオ、チームスピリット、ＴＯＲＩＣＯは一時ストップ高と値を飛ばした。Ｃｏｃｏｌｉｖｅ、オプロ、イオレ、Ａｉロボティクス、グロービングなど24銘柄は年初来高値を更新。ＨＯＵＳＥＩ、ファ&#