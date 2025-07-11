11日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 7215472.8 26990 ２. 日経Ｄインバ921184.0 10225 ３. 楽天Ｗブル801485.1 32000 ４. 日経ブル２6483 104.2 290.7