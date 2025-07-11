アメリカで生まれた子供に国籍を与える出生地主義を見直す大統領令について、ニューハンプシャー州の連邦地裁は10日、全米での発効の一時的な差し止めを命じました。トランプ大統領は1月、アメリカで生まれた子供に自動的に国籍を与える「出生地主義」について、不法移民などには認めない大統領令に署名しました。これを受け、複数の州の連邦地裁が全米での一時的な差し止めを命じましたが、連邦最高裁が先月、「全米では適用範囲