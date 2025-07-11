【ワシントン＝田中宏幸】米国のトランプ大統領は１０日、カナダに対して８月１日から３５％の関税を課すと書簡で通告した。自動車など分野別関税とは別に課し、報復措置を取れば関税率をさらに引き上げるとしている。合成麻薬フェンタニルの米国への流入対策や米国産乳製品への高関税を問題視した。トランプ米政権は３月、フェンタニルの流入を阻止するための対策が不十分だとして、国際緊急経済権限法（ＩＥＥＰＡ）に基づき