【NASCAR】第19戦 Grant Park 165（日本時間7月7日）／シカゴ・ストリートコース【映像】レッカー車が押しがけ→エンジン再始動の珍光景アメリカで大人気のストックカーレース、NASCAR（ナスカー）の第19戦が開催された。レース途中、アクシデントでコース上に停車したマシンが、レッカー車に引かれるのではなく、“押される”珍しいシーンが見られた。今大会の舞台はシカゴの市街地に特設された公道コース。コース幅が狭いう