【WWE】SMACK DOWN（7月4日・日本時間5日／ペンシルベニア・ピッツバーグ）【映像】「すごい音した」120キロ超女子の“全体重プレス”に悶絶120キロを超える“可愛い怪獣”レスラーが衝撃的な技を見せつけた。全体重を乗せたボディプレスにファンが騒然としている。注目を集めているのは注目を集めているのは100kgを超える“可愛い怪獣”ことパイパー・ニーヴェンだ。パイパーは現在、元WWEUS