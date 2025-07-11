＜さすがに厳しいでしょう＞【もっと読む】阪神・藤川監督、マスコミへの態度“豹変”の裏側とは？？＜藤浪晋太郎（前マリナーズ3A）を取る方がいい＞SNSなどでは疑問の声が噴出している。昨10日、複数のスポーツ紙によれば、救援投手の補強に乗り出している阪神が、2016年から19年まで所属し、現在は四国IL・高知でプレーする右腕、ラファエル・ドリス（37）の再獲得を検討しているというのだ。昨季から所属する高知では今