◇インターリーグオリオールズ7―3メッツ（2025年7月10日ボルチモア）オリオールズの菅野智之投手（35）が10日（日本時間11日）、本拠でのメッツとのダブルヘッダー第2戦に先発。前巨人監督で伯父の原辰徳氏（66）や両親らが現地観戦する中で6回3失点と試合をつくり、7勝目を挙げた。試合後、マンソリーノ監督代行も右腕の投球を称えた。この日の菅野の投球にマンソリーノ監督代行は「今日はキレがあった。球に力があっ