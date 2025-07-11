BLACKPINKが11日午後1時に新デジタルシングル「JUMP」を発表する。契約を結んでいる芸能企業のYGエンターテインメントが同日、発表した。4人そろって新曲を発表するのは、ゲームオリジナルサウンドトラック「The Girls」を除けば、22年9月に発表した2枚目アルバム「BORN PINK」以来、2年10カ月ぶりとなる。韓国通信社の聯合ニュースは11日「JUMPは、強烈なビートが中毒性を与える曲で、カリスマが目立った既存のBLACKPINKの音楽ス