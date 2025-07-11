西武は11日、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、8月29日のオリックス戦で大ヒット映画シリーズ『ハリー・ポッター』コラボイベントを日本のプロ野球界で初めて実施すると発表した。当日はTBS赤坂ACTシアターで上演中の舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』とのパートナーシップのもと、ハーマイオニー・グレンジャー役を演じる俳優の松井玲奈さんが来場し、