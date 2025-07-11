広島市役所で「原爆供養塔納骨名簿」のポスターを掲示する職員＝11日午前広島市は11日、平和記念公園内の原爆供養塔に安置される約7万人の遺骨のうち、氏名が判明しながら引き取り手が見つかっていない812人の遺族を捜すため、死没者の氏名や年齢などの手がかりを記載したポスター「原爆供養塔納骨名簿」を市役所に掲示した。午前10時ごろ、市役所1階ロビーに、職員がポスターを張り出した。長崎で被爆し、遺族が見つかってい