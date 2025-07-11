◎全国の天気関東から北日本の太平洋側は雲が広がりやすく、所々で弱い雨が降るでしょう。北日本の日本海側と北陸は晴れそうです。東海と西日本も晴れる所が多いですが、午後は雷雨にご注意ください。なお、九州南部は断続的に雨が強まりそうです。◎予想最高気温前日より低い所が多く、東京は10℃低い26℃。およそ半月ぶりに真夏日から解放されそうです。北日本も30℃を下回る所が多く、札幌は26℃、仙台は24℃でしょう。東海から