¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢Ãø¼Ô¡¦¤«¤«¤¸¤ê(@kakaziri)¤µ¤ó¤¬¿·µï¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¸å¡¢ÎÙ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬ËèÆüÍ·¤Ó¤ËÍè¤ë¤³¤È¤ËÇº¤ß¡¢ºÇ½ªÅª¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØËèÆüÍè¤ë¤´¶á½ê¤³¤¦¤¿·¯¡ÙÂè33ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¤«¤«¤¸¤ê¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¡¦¤«¤¤¤¯¤ó¤Ï¤³¤³ºÇ¶á¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ÈËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥Ö¥È¥à¥·¤òÃµ¤·¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¤ä¤Ã¤È2É¤ÌÜ¤Î¥«¥Ö¥È¥à¥·¤òÊá¤Þ¤¨¤¿¤«¤¤¤¯¤ó¡£ÍâÆü¡¢¤³¤¦¤¿¤¯¤ó¤ËÊá¤Þ¤¨¤¿¥«¥Ö¥È¥à