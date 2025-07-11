自民党の森山裕幹事長、中国の何立峰副首相日中両政府は、中国が2001年から停止している日本産牛肉の輸入を巡り、再開の前提となる関連協定を近く発効させる方向で調整に入った。食品衛生や検疫面での条件などについて本格交渉入りする見通しだ。日本政府は、早期の再開へ手続きを加速させる。日中外交筋が11日、明らかにした。中国は日本での牛海綿状脳症（BSE）発生を受け、輸入を規制していた。自民党の森山裕幹事長は中国