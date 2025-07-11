元キックボクサーでプロボクシングWBA、WBCバンタム級1位の那須川天心（帝拳）が帝拳プロモーションの公式SNSがアップした動画に出演。前戦を振り返りつつ、自身が目指すファイトスタイルや今後の展望について言及した。 ■「大きなムーブメントを起こしたい」 那須川は6月8日に東京・有明コロシアムで世界前哨戦として、WBA6位だったビクトル・サンティリャン（ドミニカ共和国）と対戦。10回判定で3－