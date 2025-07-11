大の里＝6月日本相撲協会は11日、大相撲名古屋場所（13日初日・IGアリーナ）の取組編成会議を開き、2日目までの取組を決めた。2場所連続優勝中の新横綱大の里は初日に新小結欧勝馬、2日目に入幕3場所目で急成長の安青錦の挑戦を受ける。横綱3場所目の豊昇龍は元大関の小結高安、若元春の順で対戦。大関琴桜は安青錦、王鵬と当たる。3関脇は霧島が若元春と阿炎、若隆景は王鵬と阿武剋と顔が合い、先場所10勝の大栄翔は休場した