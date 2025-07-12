「放送局占拠」の番組オリジナルグッズの販売が決定しました。マスコットキーチェーン2,090円(税込)武蔵三郎をイメージしたくまのマスコットキーチェーンです。■素材：ポリエステル・綿■サイズ：約13cm×10cm■原産国：中国【販売サイト・店舗】・日テレ屋（汐留店・東京駅店）・日テレ通販（日テレポシュレ）※日テレ屋汐留店、東京駅店は受注にて取り扱い予定商品の購入はこちらからフラットポーチ2,420円(税込)テレビ日本マス