JR四国によりますと、きょう(11日)午前８時50分頃、瀬戸大橋線の早島駅構内の踏切で自動車が立ち往生し、瀬戸大橋線や特急列車などに運転取りやめの影響がでているということです。 【速報】ＪＲ瀬戸大橋線早島駅構内の踏切で車が立ち往生マリンライナーが運行取り止めなどの影響【岡山】 【特急列車】（下り）▶ しおかぜ７号児島駅～宇多津駅間部分運休（上り）▶ しおかぜ８号宇多津駅ᦉ