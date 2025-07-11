宮崎県では、１１日夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒し、１１日昼前にかけて低い土地の浸水に警戒してください。 ［気象概況］南西諸島付近にある低圧部や太平洋高気圧の縁辺を回る暖かく湿った空気が流れ込み、九州南部・奄美地方では大気の状態が不安定となっています。［雨の実況］９日１１時から１１日０４時までの降水量（アメダスによる速報値）宮崎県美郷町神門１８４．０ミリ都農１４２