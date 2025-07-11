人気レースクイーンの央川かこ（30）が11日、自身のインスタグラムを更新。超ミニの水色ワンピ姿を公開し、モーニングコールをした。「おはよー」とつづり、超ミニの水色のワンピース姿の写真をアップ。続けて「明日のバースデー撮影会1、2部のみご予約受付しています」と告知した。央川は17日に31歳の誕生日を迎える。央川は、2024年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアン