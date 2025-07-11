24年パリ五輪代表でアル・ワスル（UAE）所属のDF内野貴史（24）がディッバFC（UAE）に期限付き移籍することが決定した。両クラブが発表した。両サイドバックを主戦場にする内野は強度の高い守備力が武器。昨夏デュッセルドルフ（ドイツ）からパリ五輪後にアル・ワスルへ完全移籍。年俸約130万ドル（約1億9000万円）の破格条件で、ドイツ5部から這い上がったサクセスストーリーでも話題に上った。アル・ワスルでは公式戦17試合