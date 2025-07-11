阪神・高橋遥人投手（29）が11日に1軍合流することが濃厚となった。昨年11月に「左尺骨短縮術後に対する骨内異物除去術」を受け、左手首のプレートを取り除いた左腕。6月25日のウエスタン・リーグのくふうハヤテ戦（ちゅ〜る清水）で復帰後初先発し、3回を2安打無失点と好投していた。前半戦での今季初先発が見込まれる。