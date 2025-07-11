◇米女子ゴルフツアーエビアン選手権第1日（2025年7月10日フランスエビアン・リゾートGC（6504ヤード、パー71））メジャー第4戦の第1ラウンドが行われ、2連覇を狙う古江彩佳（25＝富士通）と4月のシェブロン選手権覇者の西郷真央（23＝島津製作所）が4アンダー67をマークし、首位と2打差の7位につけた。全米女子オープン2位の竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）、岩井千怜（23＝Honda）、山下美夢有（23＝花王）は2アン