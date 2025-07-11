エイズの検査で採血を受ける子ども＝3月、南アフリカ・ヨハネスブルク（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】国連合同エイズ計画（UNAIDS）は10日、トランプ米政権が資金拠出を停止したため、今後4年間でエイズウイルス（HIV）の新規感染者が600万人増え、関連する死者数が400万人に達する可能性があると発表した。感染者、死者ともに減少傾向だったが、脅威の再来を警告した。UNAIDSによると、2024年の推計でHIVに新たに感染