鏡泊湖の地下溶岩洞で、地質標本を前に意見を交わす研究者ら。（６月２４日撮影、ハルビン＝新華社配信／張春祥）【新華社ハルビン7月11日】中国黒竜江省牡丹江市にある火山性せき止め湖、鏡泊湖の地下溶岩洞にこのほど、国内初の「月面類似地下空間」教育・研究拠点が設置された。北京大学が主導し、九つの大学や研究機関と連携して設立。深宇宙探査に必要な中核技術の蓄積に寄与するとともに、国の「月・火星探査」重要戦略を