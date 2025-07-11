【四宮かぐや～エンディングVer.～】 発売日：6月 参考価格：23,980円 セール価格：20,048円 楽天ブックスは、キューズQから発売中のフィギュア「四宮かぐや～エンディングVer.～」を参考価格から16％オフの20,048円で販売している。 本商品は、TVアニメ「かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳 戦～」より