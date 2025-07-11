デビュー10周年のガールズグループTWICE（トゥワイス）が、3年8カ月ぶりにアルバムを発売する。4thアルバム「THIS IS FOR」。所属するJYPエンターテインメントは10日、TWICEの公式SNSチャンネルに音楽とコンセプトなど、多彩なコンテンツを公開した。TWICEはこれまでミニアルバム14枚、フルアルバム3枚を発表。さらに日本アルバム、英語シングル、各種コラボレーション音源など、多様な方式で存在を示してきた。11日午後1時、新ア