９日、典韻茶業で武夷岩茶の荒茶を評価する崇安街道の職員ら。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山7月11日】中国福建省武夷山市で、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録された武夷岩茶の関連産業が活況を呈している。市内の崇安街道の職員は茶製品メーカー「典韻茶業」と連携し、武夷岩茶（大紅袍）の毛茶（荒茶）を評価している。この取り組みは、茶農家にとって製茶技術の見直しや品質向上の手