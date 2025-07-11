夏肌に求めるのは、軽やかな透明感と上品なツヤ感。そんな理想を叶えてくれると話題になった、レブロンの人気パウダー『スキンライト プレスト パウダー N』の限定色「ブルー スターダスト(109)」が、この夏ついに再登場！涼しげで煌めくブルーベースのパウダーは、肌に透明感*¹ときらめきをプラスしてくれる名品。数量限定だから、見逃し厳禁です♡ ブルーの光で、透