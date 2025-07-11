韓国で芸術・独立映画の歴代ヒット記録を更新した映画『PICNIC（英題）』が、邦題を『最後のピクニック』として9月12日より公開されることが決定。日本版予告編とビジュアルが解禁された。【動画】「また、会おうね。」2人が決めた答えとは――？『最後のピクニック』予告編本作は、2024年、韓国で全世代の心をつかみ、5年ぶりに芸術・独立映画の歴代ヒット記録を更新して35万人を動員したヒューマンドラマ。大都会・ソウ