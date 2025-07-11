２０２６年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説の第１１４作「風、薫る」のダブルヒロインの１人に決まった見上愛（２４）が芸能活動７年目を迎えたことを報告した。１１日までに自身のインスタグラムを更新し「昨日でお仕事を始めて丸６年が経ちました、今日からは７年目です！ラッキーセブンじゃんか！嬉しいねぇ……」と芸能活動７年目を迎えたことを報告した。緑の上に寝転んだ姿を披露し「どんどん１０年に近づいていて、きっ