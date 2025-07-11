元ＤｅＮＡの乙坂智外野手が１１日、巨人の入団テストを受けるためにジャイアンツ球場に姿を見せた。イースタン・日本ハム戦の試合前練習で室内練習場に現れ、選手、球団関係者らにあいさつした。この日から練習に参加し、首脳陣が走攻守の動きをチェックする予定。乙坂はパンチ力ある打撃と俊足、強肩、身体能力の高さが魅力の右投げ左打ちの外野手。ＤｅＮＡでは２１年まで１０年間プレーし、１軍通算１０本塁打、１５５安打